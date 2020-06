Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Ahmet Hakan'a öneri: Hürriyet okuma!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "İkinci dalga, üçüncü dalga, virüs mutasyona girebilir, daha beter olacak laflarını işitince, tadım kaçıyor, tansiyonum fırlıyor, ateşim çıkıyor, yüreğim daralıyor, sinirlerim zıplıyor" yazan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a "O zaman Hürriyet okuma!" önerisinde bulundu.

Uluç, "Hürriyet'in Genel Yayın Müdürü ve en okunan yazarı Ahmet Hakan kardeşim, hafta sonunda harika bir yazı yazmıştı. 'Her şey eskisi gibi olacak' diyordu. 'Birbirimize sımsıkı sarılmaktan' başlayıp, 'Roma mı, Paris mi, Londra mı' falan diye asla gerçekleşmeyecek seyahat planlarına dek, her şeyin ama her şeyin eskiye döneceğini madde madde anlatan bir keyif yazısıydı. Ama aynı köşede 'Çok fena oluyorum' başlıklı bir yazısı daha vardı. 'İkinci dalga, üçüncü dalga, virüs mutasyona girebilir, daha beter olacak laflarını işitince, tadım kaçıyor, tansiyonum fırlıyor, ateşim çıkıyor, yüreğim daralıyor, sinirlerim zıplıyor' diyordu. Ben de Ahmet Hakan kardeşime diyorum ki 'O zaman Hürriyet okuma!" ifadesini kullandı.

