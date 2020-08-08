Sabah yazarı Hıncal Uluç: Sayın Başkan Erdoğan, taksi rezaletine ve vatandaşın taksilerden çektiği işkenceye el koyun

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın hayatını kaybettiği 2001 yılında oğlu Kerope Çilingir'e binlerce gayrımenkul ve 220 ticari taksi plakası bıraktığını belirterek, "Genelev kraliçesi, yani kadın satarak Türkiye Vergi Rekortmeni olan (Utananlar çıktı mı acaba, Holdingciler) Manukyan'ın elinde 220 tane de "Ticari taksi plakası" varmış, iyi mi?..

18 milyon nüfuslu İstanbul'da taksi rezilliği diz boyu. En son taksi plakası 1998'de verilmiş. 22 senede nüfusu ve bireysel geliri nerdeyse katlanan İstanbul'a bir daha plaka tahsis edilmemiş.. Ve mevcut plakaları ellerinde tutanlar, durduk yerde milyonlar kazanır hale gelmişler.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi plakası sahiplerini açıklamasını beklediğine vurgu yaparak, "Peki, nasıl düzelecek bu iş?. Nasıl bitecek, kabağın hep İstanbul halkının başında patladığı sömürü düzeni?.

"Bu ülkede her şey Başkan Erdoğan'da bitiyor" diyenler..

"İşte Başkan İmamoğlu da çözemedi. Sayın Başkan Erdoğan bu rezilliğe, bu ayıba, bu çirkinlik ve bu sömürüye el atın. Bir zamanlar başkanlığını yaptığınız İstanbul'a, ordaki taksi rezaletine ve vatandaşın taksilerden çektiği işkenceye el koyun. Gerekirse Meclis'ten yasa çıkararak bu ülkede, taksi plakalarının mafya takımı, kadın tüccarları değil, şoför esnafının elinde olacağı ve elinde kalacağı bir düzen kurun" dersem şimdi, ayıp mı etmiş olurum, hele bir söyleyin.." ifadelerini kullandı.

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