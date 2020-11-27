Sabah yazarı Hıncal Uluç: Sağlık Bakanı'na ilk kötü notum!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Covid-19 hastalığının Türkiye'de başladığı günden bu yana en sevdiği ve saydığı insanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu belirterek, merak edilen hiçbir konuya kısa, net, anlaşılır ve akılda kalır açıklamalar getirmediğini, milletin yarısını aç susuz, kafasında panik yaratacak sorularla yatağa yolladığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın 25 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, zatürree ilaçlarını erken kullanılmaya başlanması yönündeki açıklamasına da değinen Hıncal Uluç, "Bu ilaçlar sayesinde "Zatürre kovid" ölümleri yüzde 30'dan yüzde 3'e düşmüş. Harika da bakanım, harika da, ilaçlara nerde, nasıl ulaşacak özellikle gücü yetmeyenler?." ifadelerini kullandı.

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