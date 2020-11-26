Sabah yazarı Hıncal Uluç: PSG, Manchester United ahı gitmiş vahı kalmış futbol oynuyordu, Başakşehir bu grupta ilk ikide olmalıydı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine bırakılan takımı darmadağın ettiğini savunarak, "En iyi adamları yolladı, en saçma adamları aldı. O oyunu çift kanatlara yararak rakip savunmaları şaşkına çeviren Başak gitti. Yerine Galatasaray'ın nefret ettiğim tek yanlı, yengeç futbolunu oynamaya çalışan bir takım geldi." diye yazdı.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde düştüğü gruptaki PSG ve Manchester United'ın "ahı gitmiş vahı kalmış" futbol oynadığını iddia eden Hıncal Uluç, "Başak burada ilk ikiye rahat girerdi. Öyle de başladı zaten. Manchester'i yenerek.. Sonra.. Sonrası rezillik. En sonu salı gecesi, üst üste üç maç, önlerine gelene yenildiler. Berbat, rezil, anlaşılmaz kötü oynayarak yenildiler.. Son maçta skor "Hezimet" yazıyordu.



Okan Hoca "Hâlâ yapacağımız şey var" demiş.. Kağıt üzerinde ilk ikiye girip Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek de var, üçüncü olup Avrupa Ligi'ne kaymak da.. Ama şu anda puan cetveli, "Annemizin ligine dönüş"ü gösteriyor.." ifadelerini kullandı.

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