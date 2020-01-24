Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Orhan Pamuk’a:  New York Times’taki yazının kendi kaleminden çıkan aslını bana yollarsa, gururla, zevkle köşeme koyarım

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yeni kitabı için New York Times gazetesinde yayımladığı “İstanbul'un değişen renkleri” başlıklı yazısını beğendiğini ve Pamuk'un kaleminden çıkan aslını yollarsa, köşesinde yayımlayabileceğini yazdı.

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Uluç, "Açık söyleyeyim Orhan Pamuk benim favori yazarlarımdan olmadı hiç. Ona Nobel kazandıran tüm romanlarını aldım ve hepsini, hem de defalarca okumaya teşebbüs ettim. Hiçbirinde 20 sayfadan öteye gidemedim. Ama bir Türk yazarı olarak Nobel tarihine geçmesine, inanın en az kendisi kadar sevindim ve gurur duydum. Okurlarım, yazdıklarımı bilirler. O Nobel'den sonra bir daha daldım romanlarına. Hayır. Olmadı gene. İşte o Orhan Pamuk, şimdi tam sayfa bir yazı ve kendi çektiği fotoğraflarıyla İstanbul'u anlatıyor, NYT'de tüm dünyaya. İnanın, hayatımda bir nefeste okuduğum ilk Orhan Pamuk yazısıdır bu.. Hem de Ekin Oklap imzalı İngilizcesinden" ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Naklettiklerim ve anlattıklarım NYT yazısının girişi.. Ondan sonrası çok daha nefis.. Çok daha meraklı.. Çok daha güzel..

Ama ötesini yazamam ve anlatamam..

Haddime düşmemiş bir Nobel ödüllü yazarın türkçesini, ingilizceden alıp tekrar türkçeye çevirmek, çünkü..

Orhan Pamuk, yazının kendi kaleminden çıkan aslını bana yollarsa, gururla, zevkle köşeme koyarım.. İnanın sizden fazla ve önce ben heyecanla okurum, aslını..

Ardından..

Bir bakarsınız, onun bulduğu, seçtiği sarı ışıklı bir mahallenin, sarı ışıklı bir kahvesinde oturur, sarı ışıkta ışıl ışıl parlayan birer demli çay da içeriz.

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