Sabah yazarı Hıncal Uluç: Müşterilerini soyan BEIN Sports, defolun gidin ülkemden

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Katarlılara ait yayıncı kuruluş BEIN Sports'u sert sözlerle eleştirdi. BEIN Sports'un başkanları sansürlediğini belirterek, "Gol olunca, saha içinde ve tribünlerde olan her şeyi görüyoruz, ama Şeref Tribünü yasak, sansürlü orası. Defolun gidin ülkemden.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç TRT'yi de "Bu arada 'halkın haber alma hakkına saygı' ilkesi, yasası ve anayasası ile kurulan ve 'tarafsız olsun, özel TV'lerde reyting yarışlarına girmesin' diye 81 milyonun vergileri ile beslenen TRT ne yapıyor? Özel TV'lerle sidik, pardon reyting yarışı... Rıdvan'ı dinleme gereği görmeyince TRT'ye geçtim. 'maç sonrası canlı yayın yaparlar mı' diye.. Ali Koç'u merak ediyorum. 'BeIN'den hayır gelmez, ama TRT belki stat dışında yakalar' diye. Yanılmamışım. TRT'nin spor sunucusu anons etti. Maçtan sonra Fener Başkanı Ali Koç, protokol tribününden kendisini protesto eden taraftarların üzerine atladı. Elimizde görüntüler var. Size sunacağız.' Yahu televizyon en hızlı habercilik demek. Elinde görüntü de var, hemen yayına koysana, benim vergilerimle maaş alan ve beyler gibi yaşayan adam... Hemen yayınlasana.." ifadesini kullandı.

Uluç, "Ne gezer... Bekledim, bekledim, sonunda yattım. Anons edip milleti sabaha kadar ekran başında tutacaklar ki, kahrolası reytingleri düşmesin! TRT Genel Müdürlüğü, basın bürosu.. Pazar gecesi saat 21.00'den beri elinizde olan o görüntüleri kaçta yayınladığınızı bana yazı ile bildirir misiniz?. Sizden cevap alamazsam, Cumhurbaşkanlığına soru hakkımı kullanacağım, bilesiniz." görüşünü savundu.

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