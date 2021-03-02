Sabah yazarı Hıncal Uluç: Kimse heveslenmesin, Fenerbahçe şampiyon; her hafta ilan edilen hakemlere bakın yeter!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında Valencia'nın Bakatetas'ın boynuna dirsekle vurduğu ve eliyle tokatladığını belirterek, "Bakasetas'ın boynuna dirsekle vurduğu, ardından eliyle yüzünü tokatladığı görülüyordu. Oyun onca zaman durdu. Görüntü tekrar tekrar verildi, ama sadece santradan olanı.. Kale arkası görüntüsü Fener aleyhineydi ve senin tüm medyan gibi Fenerli yayıncı kuruluşun da, Cüneyt Çakır eyyamcısının Yaşar Kemal Uğurlu'yu niye çağırmadığını ilan etmekten kaçındı.. Fenerbahçe, Rize maçının son anlarında aynen, tıpkı, ayni pozisyonda verilen penaltı ile 3 puan almıştı, bu defa verilmeyen penaltı ile.. İki maçta 4 puan.." diye yazdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin orta ve VAR hakemlerinin Ali Koç'un onayından geçmiş eyyamcılar olduğunu iddia eden Hıncal Uluç, "Sanatçı dostum Vedat Sakman, maçın başlamasına beş on dakika kala aramıştı. "Ne olur" dedi.. "Hakem farkı ile Fener" dedim.. İşte Vedat orda.. Sadece Fener-Trabzon maçı değil, lig bitti, Sevgili Okurlar!.. Fenerbahçe Şampiyon!. Kimse heveslenmesin.. Her hafta ilan edilen hakemlere bakın, yeter!." ifadelerini kullandı.

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