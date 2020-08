Sabah yazarı Hıncal Uluç: İmamoğlu, bir-iki yaygaracının gazına gelerek Adalar'ın simgesi faytonları cart diye yasakladı

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü zamanında tanıdığını, ilçesine yaptıklarını görünce hayranlığının arttığını belirterek, "İmamoğlu kazandı ve.. Beklediklerim olmadı.. İmamoğlu değişti. Hedefleri değişti.. Benim tanıdığım, alkışladığım adam gitti, bambaşka, hata üstüne hata yapan biri geldi. İktidar kanadı bir taktik hatası yapmasa ve her gün, her koldan ona saldırmasa, kendi yıkılacak ya da partisi içindeki muhalefet onu süpürecekti.

Öylesi.. Durumun fecaatini kendi de fark edince, "Popülizm"e oynama başladı. Mesela, bir iki yaygaracının gazına gelerek Adalar'ın simgesi, geleneği, güzelliği faytonları cart diye yasaklayıverdi. Başta New York, Viyana ve Amsterdam gibi, uygar, tarihi büyük kentlerde faytonların nasıl muhafaza edildiklerine, kentle özdeşleşmiş gelenekler olarak nasıl korunduklarına bakmadı bile.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a 5 bin yeni taksi" projesine ilişkin olarak da, "Şimdi bunları okurken "Yanındayım İmamoğlu başlığı ne oluyor?" diyeceksiniz..

Çünkü İmamoğlu İstanbul için çok önemli, benim de yıllardan beri yazdığım "İstanbul Taksileri" konusuna el attı. İstanbul'u sömüren bir avuç plaka ağasına ve onlarla işbirlikçi çalışan Oto Center Taksi Galericileri'ne savaş açtı..

Lafla değil.. Çözüm bularak ve göstererek.. Bulduğu çözüm de gerçekçi.. Doğru.. İşte bu "Taksi Savaşı" için sonuna dek yanındayım İmamoğlu'nun.. Yarın bu konuyu daha geniş ele alacağım.." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...