Sabah yazarı Hıncal Uluç: İki defa intihara teşebbüs etti, bir maçta 7 kırmızı, 13 sarı çıkardı; kabahat Romen hakemde değil, UEFA'da

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Medipol Başakşehir karşılaşmasında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunan Romanyalı hakem Sebastian Coltescu'nun tartışmalı bir kariyeri olduğunu belirterek, "43 yaşındaki Coltescu'nun 1996'da başlayan kariyeri iniş çıkışlarla dolu. 2006'da 4 yıldızlı hakem statüsüne yükseldi. FIFA bir dizi çok tartışmalı performansının ardından küme düşürdü. 2007'de Romanya Federasyonu da onu İkinci Kategoriye indirdi.

Coltescu bu dönemde iki defa intihara teşebbüs etti. 7 kırmızı 13 sarı çıkardığı bir Romen Ligi maçında tartıştığı oyuncunun gırtlağına sarıldı. Gene bir Romen ligi maçında deplasman takımının 3 golünü iptal etti." diye yazdı.

Bu denli inişli çıkışlı bir ismi üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'ne atayan UEFA'nın asıl sorumlu olduğunu vurgulayan Hıncal Uluç, "UEFA, Hakem Komitesi hakkında bu atama konusunda soruşturma açtırma gereği duymazsa, neyi araştırır?" ifadelerini kullandı.

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