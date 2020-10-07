Sabah yazarı Hıncal Uluç: "Her şey güzel olacak" dedin, her şey bitti de, simitçi ve kestaneci mi kaldı, dostum?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'ndeki simitçi ve kestanecileri yasaklama kararını değerlendirdiği yazısında, ""Her şey güzel olacak" dedin.. Her şey bitti de, simitçi ve kestaneci mi kaldı, dostum?." ifadelerini kullandı.

Tezgahları kaldıranların, Ekrem İmamoğlu'nu tezgaha getirdiğini savunan Uluç, "Gaza geldin, sormadan etmeden, cart diye Adalar'ın güzelliği, süsü faytonları yok ettin.. Çekirdek çıtlamayı yasakladın.. Şimdi sıra kalan güzelliklerimizde mi?." diye yazdı.

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