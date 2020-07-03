Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazetesini eleştirdi: Dizisi atv'de oynayan bir sanatçı CHP ve liderine sallıyordu Günaydın ekinde

Sabah gazetesi Hıncal Uluç, Türkiye'de 'biz' ve 'onlar' diye bir ortam yaratıldığını, magazin sayfalarının bile siyasete alet olduğunu belirterek, "Daha dün sabah dizisi atv'de oynayan bir sanatçı, CHP ve liderine sallıyordu Günaydın ekinde. Sebebi tahmin edersiniz.

Sosyal medyada rezilliğin ölçüsü kalmadı. Yeni doğmuş bir bebek ve onu ilk defa kucağına alan annesi, sırf baba, AK Partili diye akla hayale sığmaz hakaretlere uğramadı mı, sosyal medya iğrençliğinde?." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Akil Adamlar kuruluna girdikleri için Orhan Gencebay ve Yılmaz Erdoğan gibi isimlerin ülkenin yüzde ellisi tarafından dışlandığını savunduğu yazısında, "Bu ülkeyi karpuz gibi ikiye böldük.

Yarısının "Ak" dediğine, öbür yarısı "Kara" diyor. Bir tarafta iktidar ne yaparsa kötü. İyi şeyler haber bile olmuyor.



Öte yanda muhalif belediyeler ne yaparsa kötü. İyi şeyler haber bile olmuyor. Sanatçılar iki arada kalmışlar. "Gık" deseler, iki yandan biri linç edecek, yazılı, sözlü, sosyal her türlü medyada.." ifadelerini kullandı.

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