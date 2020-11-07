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Sabah yazarı Hıncal Uluç: "Galatasaray kötü oynamıyor"; zira "kötü oynamak" da, oynamaktır!..

07 Kasım 2020 09:04

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in forma dağıtımında adaletten taviz vermemesi durumunda Galatasaray'ın şampiyon olabileceğini belirterek, "Belhanda denilen vurdumduymaz adam, "Galatasaray'ın kaptanı olmak" bir yana "oyunculuğuna bile" layık değildir. Ben ve benim gibi milyonlar böyle düşünürken, Galatasaraylı futbolcunun "böyle düşünmemesi" mümkün mü?.." diye yazdı.

Galatasaray'ın takımdaş olma uyumunu kaybettiğine işaret eden Hıncal Uluç, "Bakın Galatasaray-Ankaragücü maçında atılan ve galibiyeti getiren tek golün sonrasındaki görüntülere... Bir iki futbolcunun "zoraki" sarılmaları dışında ne var?..
Elbette bu tablonun ortaya çıkardığı "neden" sorusunun cevabını verecek olan Fatih Hoca'dır. Ama o "Kötü oynadığın zaman kazanıyorsan, mesele yok. Memnunum" gibilerden sözler sarf ederek, taraftarın yaralı gönlünü almayı bile düşünmemiştir!.." ifadelerini kullandı.

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