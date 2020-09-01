Sabah yazarı Hıncal Uluç, Ekrem İmamoğlu'yla buluşmasını yazdı: Etrafta koruma, eskort, halkı iten, kakan yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Kuzguncuk'taki buluşmasını yazan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Bekliyoruz, gelmiyor.. Sonunda geldi. Ben de niye geciktiğini anladım.. Bakırköy'den deniz yoluyla Kuzguncuk'a gelmiş. Tam İcadiye Caddesi'nin önündeki sahilde inmiş ve "Gör Başkanım" dediğim caddeyi yürüyerek çıkmaya başlamış, halkın arasından.



Tabii her gören yolunu kesiyor, bir şey soruyor, resim çektiriyor. Etrafta koruma, eskort, halkı iten, kakan yok.. Yani yarım saatte geldiğine şükür.. Bir saat oturduk.. Beş kelime edemedik.. Durmadan birileri geliyor.. "Bir resim başkan!." Başkan kalkıyor. Aralarına giriyor. Resim. Oturur oturmaz bir başkası.. "Bir resim başkan.." Kalk.. Çektir, otur.. İnanın en az yüz kere kalktı oturdu.. Resim çektirdi, dert dinledi.." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, Ekrem İmamoğlu'yla buluşmasında neredeyse hiç konuşamadıklarını belirterek, "Bunu saymıyorum. İki çift laf bile edemedik" dedi. "Bir dahaki sefere çok tenha bir yerde buluşalım.."

"İstanbul'da sizin için tenha yer yok, Başkan" dedim.." diye yazdı.

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