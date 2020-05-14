Sabah yazarı Hıncal Uluç: Denemelerde sonuç başarılı çıkarsa, koronavirüs, verem aşısı ile durdurulabilecek

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Los Angeles Cedars Sinai Tıp Merkezi Enfeksiyon ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Müdürü Moşe Ardiyati'nin Şalom Gazetesi'nde yer alan verem aşısı BCG ile yeni tip Koronavirüs arasında ilginç ve olumlu bir paralellik gösterdiğini belirterek, "Mesela Belçika, verem aşısını hiç kullandırmamış ülkesinde. 1 milyon kişide toplam vaka, 3322. Ölüm oranı yüzde 14.8. İtalya ve Hollanda da, hiç uygulamayanlardan. Ölüm oranları yüzde 11'in üstünde. Düşük uygulayan İsveç ve İspanya'da ölümler yüzde 10.. Orta uygulayan İsviçre ve Danimarka'da yüzde 5.



Yüksek oranda uygulayan Türkiye ve Norveç'te yüzde 2.3.. İsrail'de yüzde 1.3. Birleşik Arap Emirlikleri'nde binde 6. Singapur'da binde 1.." diye yazdı.

Hıncal Uluç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Moşe Ardiyati'nin "BCG'nin bağışıklık süresi 20 yıl.. Ama bu verem mikrobuna karşı. Başka virüslerde, değişik, hatta yaşam boyu olabilir.. Ne varki, istatistikler de, tek başlarına tesadüf, yani yanıltıcı olabilir. Bu yüzden, biz BCG ile Kovid-19 ilişkisini laboratuvarlarda araştırmaya başladık. Çok vaat edip, az elde etmektense, az vaat edip çok elde etmek tercih edilir, bilimde. Bu yüzden altını çiziyorum. Gerçek bir sebep/ sonuç ilişkisi için, kontrollü klinik deneylerimizin sonucunu bekleyip göreceğiz." açıklamalarına yönelik olarak da, "Klinik deney dediği, anladınız.. Önce verem aşısı yapılıyor, gönüllülere, sonra koronavirüs enjekte ediliyor..

İşte, bu denemelerde sonuç başarılı çıkarsa, koronavirüs, verem aşısı ile durdurulabilecek.." ifadelerini kullandı.

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