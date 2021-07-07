Sabah yazarı Hıncal Uluç: Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı el ele vererek "aşı olmayanlara karşı sert tedbirler" almalı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Covid-19'un izi dünyadan silinmedikçe, virüsün mutasyona uğrayacağını ve tehlike yaratmaya devam edeceğini belirterek, "Yani hiç kimsenin "Ben aşı olmam" deme hakkı yok. Ama yatırıp zorla aşı da yapamazsınız.. Fakat aşı olmayanlara bazı önlemler getirebilirsiniz.

Mesela, pazartesi ilk defa, yasaklar gevşediği için sinemaya gittim. İstinye Park'a girişimde HES kodumu okudular ve ateşimi ölçtüler.

Oysa aşı belgemi sormalıydılar.

Herkese açık İstinye Park'ta dolaşan, oturan insanlar, aşılı olmalılar ki, bu gevşemeler sonunda, New York gibi, maske ve mesafeye de gerek bırakmasın." diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın el ele vererek, aşı olmayanlara karşı sert tedbirler alması gerektiğini savunan Uluç, "Milyonlarca kurallara uyan uygar vatandaş, bir, tek bir isyancıya ya da ne bileyim kimbilir kimin ülkeyi karıştırmak için Kovid'i yaymak, ölümleri artırmak isteyen komplocu bir haine kurban edilmemeli..

Bunun tek çaresi, aşılı ile aşısız vatandaşa ayni uygulamayı yapmamak, aşısıza kısıtlamalar getirmektir." ifadelerini kullandı.

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