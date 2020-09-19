Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en sahtekâr futbolcusu unvanına en büyük adaysın Ömer

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ın ülkenin en sahtekâr futbolcusu olma unvanının en büyük adayı olduğunu belirterek, "Futbol oynamak ve oynatmak değil de "Biri dokunsa, hatta dokunmasa da üzerime gelse yeter. Ben kendimi yere atarım" kafası ile oynamaya ve seni destekleyen beni utandırmaya başladın. Ve de öfkelendirmeye..

Bakü maçının ilk altı dakikasında üç kez yere attın kendini Ömer.. Üçü de düşme sebebi olacak temaslar değildi. Ayakta kalsan, koşsan gol pozisyonu yaratacakken yere attın kendini.. Amacın faul almak da değil, rakibine, meslektaşına, hayatını senin gibi futboldan kazanan birine ceza aldırmak." diye yazdı.

Ömer Bayram'ın her maçta yere en çok düşen futbolcu olduğunu iddia eden Hıncal Uluç, "Bir insanın durup dururken kendini yere atacağına ihtimal dahi vermeyen İskoç Hakem (Ada liglerini izliyor musunuz?. Kendini yere atan ve sonra kart isteyen var mı onlarda?.) kaç defa yuttu seni.. Üç Azeri kardeşimiz senin cambazlıklarınla sarı kart gördü..

Böyle sahtekar oyunu sürdürecek, sonuna dek ayakta kalmaya çalışmak ve oyunu kesmemek yerine, rakibin rüzgarını hissedince kendini yere atmaya devam edersen, seninle uğraşacağım Ömer bilesin..

Çünkü ben seni, kazanmak istiyorum!. Bir sahtekar yaratmayı değil!." ifadelerini kullandı.

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