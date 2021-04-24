Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu federasyon tüm kurullarıyla Fenerbahçe için çalışıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bir okur mailine yer verdiği yazısında, "Özetle "Lig Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası için 3 büyükler çekişiyor. Bu üç takımın, birbirleri ile oynadıkları maçlar dışında, diğer rakiplerle 33 hafta oynuyorlar" diyor ve şu istatistiği veriyor..

"Fenerbahçe, bu 33 haftanın 26'sında kendi maçlarını Galatasaray'dan sonra oynamıştır. GS ise sadece 7 maçını FB'den sonra..

FB 33 haftanın 22'sinde kendi maçlarını Beşiktaş'tan sonra oynamıştır. BJK ise sadece 11 maçını FB'den sonra.." ifadelerini kullandı.

Federasyonun tüm kurullarıyla Fenerbahçe için çalıştığını savunan Hıncal Uluç, "Ama Fener gene şampiyon olamazsa, Nihat Başkanı'nın günahı yok. Sahaya girip Fener için gol atacak hali de yok ki.. Elinden gelen bu.." diye yazdı.

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