Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bizim gazete, günlerdir, haber ve yorumlarıyla İmamoğlu'nu itham ediyor, o cephede ise sessizlik var

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Haliç'in kirlendiği iddiaları ve renginin değişmesini değerlendirdiği yazısında, "Bizim gazete, günlerdir, haber ve yorumlarıyla İmamoğlu'nu itham ediyor. O cephede ise sessizlik var. Belki çıkıyordur da benim haberim olmuyordur. Peki Haliç'te ne oluyor. Renk değişmesi plankton denen deniz organizmalarından olabilir. Telaşa gerek yok.



İmamoğlu kolektörleri durdurup intihar edecek kadar cahil olabilir mi, onu da sanmam. Hele gözü cumhurbaşkanlığında olan biri, Haliç'i kirletir, kokutur mu?." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, konuyla ilgili üniversitelerin suskunluğunu da eleştirerek, "Bu şehrin üniversiteleri nerde?.

Haliç'in kenarındaki Kadir Has, Altın Boynuz'un adını taşıyan Haliç üniversitelerinde konuşacak bir profesör yok mu?.

Bunca profesör bugün konuşmazsa, ne zaman "Bilimsel" ağzını açar?." diye yazdı.

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