T24 LogoT24 Logo
Medya

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bizim gazete, günlerdir, haber ve yorumlarıyla İmamoğlu'nu itham ediyor, o cephede ise sessizlik var

18 Haziran 2020 08:19

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Haliç'in kirlendiği iddiaları ve renginin değişmesini değerlendirdiği yazısında, "Bizim gazete, günlerdir, haber ve yorumlarıyla İmamoğlu'nu itham ediyor. O cephede ise sessizlik var. Belki çıkıyordur da benim haberim olmuyordur. Peki Haliç'te ne oluyor. Renk değişmesi plankton denen deniz organizmalarından olabilir. Telaşa gerek yok.

İmamoğlu kolektörleri durdurup intihar edecek kadar cahil olabilir mi, onu da sanmam. Hele gözü cumhurbaşkanlığında olan biri, Haliç'i kirletir, kokutur mu?." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, konuyla ilgili üniversitelerin suskunluğunu da eleştirerek, "Bu şehrin üniversiteleri nerde?.
Haliç'in kenarındaki Kadir Has, Altın Boynuz'un adını taşıyan Haliç üniversitelerinde konuşacak bir profesör yok mu?.
Bunca profesör bugün konuşmazsa, ne zaman "Bilimsel" ağzını açar?." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

hıncal uluçsabah gazetesihaliçaltın boynuzkadir hasimamoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24