Sabah yazarı Hilal Kaplan: Türkiye mültecileri kontrolsüz biçimde bırakmış, yahu ülkemize kontrollü şartlarda mı geldiler?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, sığınmacıları pazarlık konusu yapanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadığını savunarak, "Neymiş, "Türkiye mültecileri kontrolsüz biçimde bırakmış!" Yahu, ülkemize kontrollü şartlarda mı geldiler? Kontrollü şartlar olsa Avrupa onları alacak mı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan, Avrupa'nın anlaşma şartlarından hiçbirini yerine getirmediğini iddia ettiği yazısında, "Erdoğan'ın dediği gibi, Avrupa ya mültecilere Suriye'de saygın bir yaşam hakkını sağlamak için harekete geçer ya da bu yükü bizimle paylaşır." sözleriyle tamamladı.