Sabah yazarı Hilal Kaplan: İstanbul'un en ücra semtlerinden birinde oturuyoruz (villa veya yalı değil, daire), 5 yıldır aynı arabaya biniyoruz

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ismi geçen eşi Süheyb Öğüt'ün kendisini tanımadığını savundu.

Sedat Peker'le Türkiye'de yaşarken görüşmediklerini belirten Kaplan, eşiyle birlikte kendi isminin bilerek o konuşmaya yerleştirildiğini iddia eden Kaplan, "Peker dosyasından sorumlu savcılara çağrımdır: "Sedat Abi" diye sosyal medyadan defalarca Peker'e seslendiği videoları bulunan Taha Ün isimli şahsın Peker'le parasal veya başka türlü irtibatları da inceleme konusu olmalıdır." diye yazdı.

Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendisine sunulan milletvekillik teklifini kabul etmediğini iddia eden Kaplan, "İstanbul'un en ücra semtlerinden birinde altı yıldır bir dairede (villa veya yalı değil, daire) oturuyoruz ve beş yıldır aynı arabaya biniyoruz. Her gün halimize şükederek kendi doğrularımız çerçevesinde yaşıyoruz ve bundan büyük saadet tanımıyoruz. Akçeli veya karanlık tek bir işle dahlimiz olduğunu ispatlasınlar; bugün çeker giderim." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...