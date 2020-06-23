Sabah yazarı Hilal Kaplan: Erdoğan, Amerikan yargısını şekillendiriyor mu?

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Halkbank davasına bakan Geoffrey Berman'ın Adalet Bakanı William Barr tarafından istifasını istediğini belirterek, "Berman, sosyal medya hesabından yayınladığı bir metinle "Beni görevden alamazsın, yetki alanın değil" diye Trump'a meydan okudu. Trump, "Adalet Bakanlığı'nın alanına girer, benimle alakası yok" derken Berman neticede açtığı güç savaşını kaybetti ve hafta sonu ofisini boşaltıp terk etti. Amerika-Türkiye ilişkileri, koronavirüs sonrası dünyada kritik öneme sahip olacak. Trump, bunu görüyor ve gereğini yapıyor. Küreselciler de öyle..." diye yazdı.

Hilal Kaplan, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yayınladığı kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'li mevkidaşı Trump'a New York Güney Başsavcılığı'nı ima ederek, "Bunlar Obama tarafından atanan savcılar, onun adamları" dediğini savunduğu yazısında, "'Amerika'nın açıktan bizim yargı işlerimize karıştığı günlerden nereye geldik?' diye bir gururlanma yaşamıyor değilim." ifadelerini kullandı.

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