Sabah yazarı Güngör: TİSK'in açıkladığı teklif hükümete 'aba altından sopa göstermek'

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, dün üçüncüsü tamamlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu değerlendirdi. Güngör işveren tarafı TİSK'in asgari geçim ücretini 3100 TL olarak belirlendiğinin açıklanmasına tepki göstererek "Yani işçiye dediler ki, 'benim akşam içtiğim puroya sen bir ay çalış' " ifadelerini kullandı.

Güngör, işverenin bu teklifi telaffuz etmesini hükümete "aba altından akıllarınca sopa göstermek" olduğunu öne sürerek "Yani hükümete dediler ki, 'ben 3.100 TL'yi veririm, üzerine karışmam. Fazlası cebimden çıkarsa istihdam dengesini bozarım' " yorumunu yaptı.

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TİSK yalanlamıştı

Diğer yandan dün asgari ücret toplantısının bitiminin ardından yapılan açıklamalarda Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nurcan Önder, TİSK'in asgari geçim indirimini 3100 TL olarak belirlediğini açıklamış, Önder'in ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç böyle bir rakamı telaffuz etmediklerini söylemişti.

Toplantıdan saatler sonra TİSK konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak teklifi yalanlamıştı.

TIKLAYIN: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında anlaşma sağlanamadı