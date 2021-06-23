Sabah yazarı Güngör: Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edilirse en az 50 yıl ceza alır, ABD'nin talebinin dikkate alınması büyük olasılık

Sabah yazarı Dilek Güngör, ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan, Türkiye’de de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği tartışmalarına ilişkin olarak, "Hiç sanmıyorum" dedi. Güngör, AVD ile Avusturya arasındaki iade anlaşmasına işaret ederek, "ABD'nin resmi talebinin dikkate alınması büyük olasılık… ABD'ye iade edilirse en az 50 yıl ceza alır" yorumunu yaptı.

Güngör, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelebilir mi? Hiç sanmıyorum. Zira, ABD ile Avusturya arasında 2005'te imzalanan bir 'iade' anlaşması var. 'ABDAB Suçluların İadesi Anlaşması'na göre, ABD Adalet Bakanlığı ile Avusturya İçişleri Bakanlığı arasında gerekli bilgi, belgeler gönderildikten sonra iade işlemleri gerçekleşiyor. Eğer birden fazla ülke aynı kişinin kendi ülkesine iadesini istiyorsa, 1998 Suçluların İadesi Antlaşması'nın 17. Maddesi'ne göre karar veriliyor. Yani Avusturya taleplerin bir antlaşma uyarınca yapılıp yapılmadığına, suçların her birinin işlendiği yerlere, talepte bulunan devletlerin ilgili menfaatlerine, suçların ciddiyetine, talepte bulunanlar arasında sonradan herhangi bir iade olasılığına, devletlerin taleplerinin alındığı kronolojik sıraya bakacak. Türkiye de Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne (SİDAS) taraf… Ancak ek protokollerin büyük bölümüne henüz taraf değil. Velhasıl, ABD'nin resmi talebinin dikkate alınması büyük olasılık… ABD'ye iade edilirse Dermen'in 130, Kingstonlar'ın 80 yıl hapse mahkum edildiği davada Korkmaz da en az 50 yıl ceza alır."

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