Sezgin Baran Korkmaz dosyası: Kara paranın Türkiye ayağı nerede?

ABD yargısı, Sezgin Baran Korkmaz'ın 133 milyon dolar kara parayı Türkiye'de akladığını iddia ederken, 2020 ortalarında İstanbul'da başlatılan soruşturma ise şaibelerle dolu. Sürece dahil olan isimler ise sessiz.

Kars'ın Digor ilçesinde 1977 yılında yoksul bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yaparken son yıllarda ise bir anda "hayırsever iş insanlığına" yükseldi. Yoksul semtlerin bakkallarındaki yurttaşların borçlarını ödeyen, tüm pazarı satın alıp halka ücretsiz dağıtan, birçok kuruluşa bağışta bulunan Sezgin Baran Korkmaz, bir dönem medyanın yıldızıydı. SBK Holding'i kuran Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebilen iş insanları arasında yer aldı.

Ancak Korkmaz, dramatik bir şekilde kara paradan aranan firari bir şüpheli oldu.

Türkiye kamuoyu, organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker'in ortaya döktüğü kirli ilişkilerin ve cinayet suçlamalarının soruşturulmasını beklerken iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddiaların boyutu ise ABD'de hazırlanan iddianame ile birlikte giderek büyüyor. ABD ve Türkiye'de kara para iddiasıyla aranan ve Avusturya'da şu anda tutuklu bulunan Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği ise şimdilik belirsiz, Korkmaz'la ilgili Türkiye'deki soruşturma süreci ise şaibelerle dolu.

Korkmaz'la ilgili tartışma Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 5 Aralık 2020'de Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığına çağırarak "45 milyonluk borcu sil, yurt dışına çık" dediği, Korkmaz'ın 6 Aralık’ta yurt dışına çıktığı açıklamasıyla alevlenmişti. Bugüne kadar açıklama yapmayan Soylu, bu görüşmeyi hiçbir şekilde yalanlamadı. Veyis Ateş ile Korkmaz arasında geçen ve 10 milyon Euro istenen konuşma ise konuyu gündemin bir numarasına taşıdı.

Korkmaz'ın içinde siyasiler, yargı mensupları ve bürokratların olduğu bir "klik" tarafından organize bir şekilde önünün açıldığı şüphesiyle ilgili sürece dâhil olan isimler "sessizliğini" korurken ABD'den gönderilen 133 milyon dolar kara paranın Türkiye'de nasıl aklandığı ve buna kimlerin yardım ettiği "hiç" araştırılmadı.