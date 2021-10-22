Sabah yazarı Güngör'den 'Merkez Bankası' değerlendirmesi: TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdiği yazısında, "Döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki, 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar'. Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum. Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz" diyen Güngör, kurun enflasyona yansıması olduğunu ve birçok ürüne zam geleceğine işaret ederek, "Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlilerin belini daha da bükecek.

Bunun için de önümüzdeki günlerde bütçedeki marjların açılması beklenebilir. Yani ücretli kesimin enflasyona ezdirilmemesi için ücretlerin artırılması...

İlerleyen günlerde Körfez ülkelerinden gelecek bir kaynak girişiyle kurun tansiyonunun düşürülmesi de gündeme gelebilir." diye yazdı.

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