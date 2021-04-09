Sabah yazarı Güngör'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na "mal varlığı dondurulanlar" tepkisi: FETÖ listesi neden eksik?

Sabah gazetesi yazar Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “terör örgütlerine üye oldukları” gerekçesiyle bazı kişilerin mal varlığının dondurulmasına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "FETÖ listesi neden eksik" diyerek tepki gösterdi.

Elbette, geç de olsa çok önemli bir adım" diyen Güngör, "Fakat, özellikle 205 kişinin olduğu FETÖ/PYD listesi dikkat çekici... Neden mi? Listede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Abdullah Aymaz, Akın İpek, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Hidayet Karaca gibi isimler bulunuyor. Ama FETÖ'nün finansörü bazı işadamlarının adı yok. Misal, aile fertlerinden birçoğu hapiste olan Boydak'tan da, firar eden Alfemo'nun sahipleri Davulcuoğlu ailesinden de kimseyi göremedim..." dedi.

Güngör, şöyle devam etti:

"İngiltere'ye kaçan Akın İpek ile annesi ve çocuklarının isimleri var. Ancak bildiğim kadarıyla İpek'lerin zaten şahsi mal varlıkları çok az... Olanlar da birkaç küçük arsa ya da konut...

Hatta şöyle söyleyeyim, Koza Grubu'nda bugüne kadar hiç soruşturma açılmamış olan çocukların mal varlıklarını dondurma kararı yarın öbür gün yurtdışı davalarında aleyhimize bile çıkabilir. Sonra, Ali Akbulut'tan Hakan Şükür'e, Ahmet Said Kavurmacı'dan Enes Kanter'e, Fatih Baltacı'dan Hanefi Bak'a, Dumankaya ailesinden Nakipoğulları'na hatta Emre Uslu'ya kadar birçok isme yer verilmemiş.

Aker'in, Akın Çorap'ın, Aynes Gıda'nın sahipleri de listede yok. Kim nasıl hazırladı bilmiyorum. Ancak bana kalırsa listenin yeniden gözden geçirilmesinde fayda var."

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