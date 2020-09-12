Sabah yazarı Engin Ardıç'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: SSK'yı batırdı, CHP'yi batırdı; Allah memleketi bu adamdan korusun

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey bilmediğini belirterek, "Desteksiz atıyor. SSK'ya müdür oldu, SSK'yı batırdı. CHP'ye başkan oldu, CHP'yi batırdı. Allah Türkiye'yi korusun." diye yazdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Marshall Planı'na yönelik sözlerini de eleştiren Engin Ardıç, "1950'lerin sonunda Türkiye, yardım aldığı için değil, tam tersine "artık yardım alamadığı" için darboğaza girmişti...

Tabii kimsenin aklına ekonomiyi "liberalize" etmek, kambiyo rejimini değiştirmek gelemiyordu.

Bu İnönü'nün de aklına gelemedi, Menderes'in de, Ecevit'in de, önceleri Demirel'in de.

Türkiye'nin ellili yıllarda çektiği ekonomik sıkıntıların "yolsuzluklarla" hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

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