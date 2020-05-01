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Medya

Sabah yazarı Engin Ardıç: Kut-ül Amare bize öğretilmedi çünkü Mustafa Kemal yoktu, varsa yoksa Çanakkale çünkü orada Mustafa Kemal vardı

01 Mayıs 2020 08:39

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, iki gün önce Kut-ül Amare zaferinin yıldönümünü hatırlatmasında bulunarak, Cumhuriyeti kuran ve yöneten kadronun gündeme getirmediğini belirterek, "Çünkü bir Osmanlı bayramıydı ve daha da önemlisi, orada Mustafa Kemal Paşa yoktu. Ne vardı? "Bağlamından" koparılıp kurtuluş savaşımıza "monte" edilen Çanakkale vardı. Varsa yoksa Çanakkale. Çünkü orada Mustafa Kemal vardı, o sırada albay da olsa." diye yazdı.

Engin Ardıç, Kut-ül Amare'yi ilkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede öğretilmediğini belirterek, "Çünkü orada Mustafa Kemal yoktu" ifadelerini kullandı.

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