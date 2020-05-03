Sabah yazarı Engin Ardıç: Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır, polisten dayak yiyin ki bu cümle bir ölçüde geçerlik kazansın

Sabah yazarı Engin Ardıç, DİSK'in 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isterken, polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin yazısında, "Basında birkaç dıngıl "yaşasın 1 Mayıs" çığlıkları atınca da bir iş başardığınızı, olumlu tepki aldığınızı sanıyorsunuz. En iyisi, Mikis Theodorakis'in hem de çok ünlü "O Andonis" şarkısından göz göre göre araklanmış marşınızı söyleyin... Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır... Polisten dayak yiyin ki bu cümle bir ölçüde geçerlik kazansın..." ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç, DİSK'in Taksim'e yürüyüşünde CHP ve HDP'lilerin de olduğunu belirterek, "Bunlar şimdi "eylem" mi yapmış oldular? Anıta çelenk koymak işçi sınıfının mücadelesini "yükseltti" mi yani? Sonuç "karanfil ziyanlığından" başka bir şey değildir." diye yazdı.

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