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Medya

Sabah yazarı Engin Ardıç: Bu salgın sayesinde birçok yamyam elini yıkamayı öğrendi

28 Mart 2020 07:18

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bardağın dolu yarısını görmeye çalıştığını belirterek, "Bu salgın sayesinde birçok yamyam elini yıkamayı öğrendi. (Acaba Batılılar da kıçlarını yıkamayı öğrenebildiler mi?) Birçok cahil "bağışıklık sistemi" gibi kavramlarla tanıştı. Birçok kütük, virüsün "göze görünmese bile" çok tehlikeli olduğunu anladı. Virüsün "cinsel ilişki kurulacak bir canlı" olmadığını anlayanlar bile var. Eşek değilmiş yani." diye yazdı.

Engin Ardıç, salgın nedeniyle milyonlarca vatandaşın 'Mustafa Kutlu' ve 'Tolstoy' isimlerini ilk kez duyduğunu da sözlerine ekledi.

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