Sabah yazarı Engin Ardıç: AK Parti yüzde 30'lara düşmüş görünüyormuş, anketi emekliler kahvesinde yaparsan seçimi CHP kazanacaktır

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, anketlerde istenilen sonucun çıkartılacağını iddia ettiği yazısında, "Birtakım anketler yaptırıyorlar, AK Parti yüzde 30'lara düşmüş görünüyormuş (yüzde 39 da yüzde otuzlar sayılıyor tabii, yemin etsen başın ağrımaz)... Geçen hafta yüzde 42.5 çıkmıştı.

Kendin pişir kendin ye, buna dayanarak uçuyorlar: Vatandaş AK Parti'den yüz çevirmiş, akın akın Ali Babacan'a koşuyormuş ("Davutoğlu'na" diyemiyorlar ama onu da kollamaya çalışıyorlar.)

Bunlar, 2002 yılından bu yana her seçimde "moraranlar olacak" yazıp seçimden sonra da "tüh, moraran biz olduk" diyenlerdir." ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç, başkanlık sisteminde partilerin değil, adayların yarıştığına işaret ederek, "Ali Babacan ümüğünü yırtsa bu oyu alamaz. İsterse Meclis silme Babacancı'ya kessin... (Partisinin adı neydi yahu?)

Bu "yüzde 50 artı 1" formülü de çok yanlış algılanıyor, çok kişi bunu "yüzde 50 artı yüzde 1, yani yüzde 51" sanıyor....

Hayır. Yüzde 50 artı bir tek, ama bir tek oy yeterlidir. Meral Abla'nız da bu oyu alamaz, Temel Amca'nız da. Kemal kardeşinizi hiç saymıyorum. Meclis'te çoğunluğu yakalamak iktidara gelmek değildir. O eskiden öyleydi. Tek yolunuz var: Abdullah Gül'ü çatı adayı göstermek." diye yazdı.

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