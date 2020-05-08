Sabah yazarı Engin Ardıç'a göre, 12 Eylül darbesinde kapatılan CHP 'darbe mağduru' değil!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP'nin darbelerden mağdur olmadığını savunduğu yazısında, "Peki 15 Temmuz girişimi başarılı olsaydı kim başbakan olacaktı? Bir rivayete göre Kemal Kılıçdaroğlu! Peki bazı CHP'liler SABAH gazetesine nasıl el koyacaklar? Demokrasiyle değil herhalde!" iddiasını öne sürdü.

Engin Ardıç, 12 Eylül askeri darbesinden sonra sadece CHP'nin değil bütün siyasi partilerin kapatıldığını belirterek, "Peki CHP gerçekten kapatıldı mı? Öyleyse cuntanın kurdurduğu MDP neydi? Öyleyse cuntanın kurdurduğu HP neydi, hani Necdet Calp falan? Halk bu "sahte solu" yutmadı tabii. Öyleyse, SODEP, SHP falan neydi, CHP'nin "bir başka görünümle" devamı değil miydi?" diye yazdı.

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