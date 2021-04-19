Sabah yazarı Donat: 104 bildirici ucuz siyasete heveslendi; hedefi tutturamadı, kendi ayağına ateş etti

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, 103 emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan 'Montrö bildirisi'ne ilişkin olarak, "Aradan 15 gün geçti. Konu yargıya intikal etti. Ve herkes söyleyeceğini söyledi.

Şimdi. 104 bildirici. Şapkalarını önlerine koyup düşünmeli: 1. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? 2. Bildiri yayımladık. Ortalığı karıştırdık. Elimize ne geçti?" dedi.

Donat, "Bildirici. Ucuz siyasete heveslendi. Montrö bahane, kahramanlık yapmak istedi. Ama hedefi tutturamadı, kendi ayağına ateş etti" ifadesini kullandı.

Donat, yazısında "Adalet mekanizması doğrusunu yaptı. Gözaltındaki bildiriciler serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacaklar. 'Bu kadar' yeter. Herkes boyunun ölçüsünü aldı" görüşünü savundu.