Sabah yazarı Dilek Güngör: Türkiye her gün yatak odasını girip, piyasasını delik-deşik edecekleri bir ülke değil

Sabah gazetesi yazarı Dilek Göngör, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla toplantısında piyasalara beklediği mesajları verdiği sırada, döviz piyasasının hareketlendiğini belirterek, "BDDK bu kez suçüstü yaptı. BNP Paribas, Citibank ve UBS'e işlem yasağı getirdi. Peki swap konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti? Öyle ya, herkes bunu soruyor. Şöyle söyleyeyim, bu kez arka kapıdan dolandılar. Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar." diye yazdı.

Dilek Güngör, uluslararası bir gıda şirketinin bir Türk bankasından yüklü miktarda TL'yi kredi olarak çektiğini ve ardından Londra'daki bir bankaya taşıdığını iddia ettiği yazısında, "Ya da finans baronları ve buradaki uzantıları (!) bir firmanın dolar hesabını TL'ye çevirtip, Londra'da mevduat hesabı açtırıyorlar.

Para, Türk bankasının Londra'daki şubesine aktarılıyor. Londra'da bire 10 faiz çekiyorlar. Müşteri memnun... Yani alan memnun, satan memnun. Sonra bu şekilde Londra'ya ulaştırılan TL, spekülatif işlem için sırada bekleyen finans çetesine satılıyor. Akıllarınca çakallık yapıyorlar. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değil... Yani her gün yatak odasına kadar girip, operasyon çekerek, piyasasını delik-deşik edecekleri bir ülke değil..." ifadelerini kullandı.



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