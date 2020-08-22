Sabah yazarı Dilek Güngör: Türkiye artık cari açık veren değil, cari fazla veren ülkeler arasında yer almaya başlayacak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküp doğal gaza yönelik değerlendirmesinde, istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için ülkelerin kendi enerji politikalarını geliştirmelerinin ve enerjide bağımlılığı azaltmalarının şart olduğunu belirterek, "İşin dış politika ve güvenlik anlamında da faydası var. Kaynak keşfi bir taraftan enerji arz güvenliğinin sağlanmasını sağlarken diğer yandan Türkiye'yi küresel enerji arenasında oyuncu yapacak. Artık İran, Rusya, Nijerya gibi ülkelerin kapısında gaz almak için beklemek yerine enerji ticareti yapmaya başlayan bir ülke statüsüne çıkılacak." diye yazdı.

Dilek Güngör, bulunan keşifle Türkiye'nin cebinde kalacak paranın 105 milyar dolar olduğunu iddia ederek," Keşifle yılda en az 15 milyar doları bulan gaz ithalatı faturasının önüne geçilecek. Türkiye artık cari açık veren değil, cari fazla veren ülkeler arasında yer almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

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