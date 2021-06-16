Sabah yazarı Dilek Güngör: Pazar günü yasağını kaldırmak için temmuzu beklemenin anlamı var mı, bilemiyorum

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, pandemi sürecinin en çok yeme-içme sektörü ve turizmi vurduğunu belirterek, "Cebinde biraz nakdi olan restoran, kafe, lokanta sahipleri dükkânı tamamen kapatmamak için oradan aldı, oraya verdi. Kimi kira ödemek için bankalardan borçlandı. Gayrimenkul varlığı olan satıp parasıyla elemanlarının maaşını veya kirasını ödedi. Bunları nereden mi biliyorum?

Bizzat yaşayanların anlattıklarından...Tabii, devletin kısa çalışma ödeneği, kira ve ciro desteği bir nebze olsun yaralarına merhem oldu olmasına da…" diye yazdı.

150 bin esnaf lokantası ve kafenin 30 bininin kapandığını ya da dükkânlarını devrettiğine işaret eden Güngör, "Aşılama o kadar hızlandı ki… Takip etmişsinizdir. Dün itibarıyla yerinde aşılama uygulaması başladı. 35 milyon doz aşıya ulaşıldı. Bir taraftan vaka sayıları da azalıyor.



Hal böyleyken, pazar günü yasağını kaldırmak için temmuzu beklemenin anlamı var mı, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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