Sabah yazarı Dilek Güngör: Murat Turan işkembeden salladığı köşesinde neden gerçek soyadını kullanmadığını anlatsa da aydınlansak!

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Soyadından neden utanıyorsun Murat Turan!" başlıklı yazısında, Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun köşesini Ekşi Sözlük'teki yazılardan aldığını iddia ederek, "Köşesinde dile getirdiklerinin 10 tanesinden biri ancak doğru çıkar. Belki de bu asparagas, yalan habercilik genetiktir. Aklıma gerçek soyadını kullanmamasıyla ilgili ikinci bir şık daha geliyor. Kendisi okuldan sonra ABD'ye yerleşmişti.



İkiz Kuleler'de emtia borsasında brokerlik yapmıştı. Sonra ne olduysa bir anda apar topar tası tarağı toplayıp Türkiye'ye taşındı. Acaba orada birtakım olaylara mı karıştı da soyadını kullanmıyor? Bu da ihtimal dahilinde... Murat Turan her gün geyik yaptığı, işkembeden salladığı köşesinde neden gerçek soyadını kullanmadığını anlatsa da aydınlansak!" ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, Murat Muratoğlu'nun babası Rahmi Turan hakkında da, bir dizi iddiada bulunurak, "Vakti zamanında Tan gazetesinde yaptıklarını hatırlarsınız. 'Sakallı Bebek' haberini bilmeyen yoktur. Rahmetli Nazmiye Demirel'in namusuna dil uzattığı haberlerini okumuşsunuzdur. Adnan Hocacı olduğu iddia edilen kızı nedeniyle sapkın tarikatla para alışverişini duymuşsunuzdur.

Sonrasında parasını kurtarmak için haber dosyalarının üzerine yattığını işitmişsinizdir. Hiç uslanmamış olacak ki, geçenlerde "Bu pazar çok ceza kesilebilir" başlıklı yalanıyla Emniyet'ten tekzibi yemiştir.

Hangi birini sayayım! Vallahi, hepsini buraya dizmeye kalksam yazı dizisi çıkar." diye yazdı.

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