Sabah yazarı Dilek Güngör: Kimse 'ticari bankalar hayır kurumları mı?' diye edebiyat yapmasın, kafalarına göre iş yapamazlar

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, BDDK'nın özel bankaların kredi vermemek için arkadan dolandıklarını iddia ettiği yazısında, bir bankanın işlem gören eurobondunu geri çağırdığını, diğer bir bankanın ise hatırı sayılır müşterilerini arayıp spot kredi açma önerisinde bulunduğunu iddia ettiği yazısında, "Kimse "ticari bankalar hayır kurumları mı?" vesaire diye edebiyat da yapmasın. Bankacılık tüm dünyada regüle bir sektördür. Bankaların ne kadar sermaye tutması gerektiğine, ne kadar borç alabileceğine, ne kadar likit varlıkları olması gerektiğine, kimleri yönetici olarak atayabileceğine, yöneticilerine ne tip primler ödeyebileceğine, ne zaman temettü dağıtabileceğine kadar her şeye devlet karışır. Bankalar, başka sektörlerde olmayan sıkı regülasyona tabidir. Kafalarına göre iş yapamazlar." diye yazdı.

Dilek Güngör, "Özel bankalar arkadan dolanıyor!" başlıklı yazısını, "Çünkü, ülkenin kaynaklarını toplayıp dağıtmak anlamında kendilerine bir lisans ve ayrıcalık verilmiştir. Elektrik firması nasıl elektrik, gıda firması ise gıda akışını sağlamak zorundaysa, banka da kredi sistemini etkin çalıştırmak zorundadır.

NOKTA..." ifadeleriyle sonlandırdı.

Yazının tamamı için tıklayın...