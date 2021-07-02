Sabah yazarı Dilek Güngör'den Borajet iddiası: Emniyetten bir dostum Zahide Üner'e kumpas kurulduğunu anlattı

Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınan ve Türkiye'de de kara para aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Yalçın Ayaslı'dan Borajet'i satın alma sürecindeki iddialara yer verdi.

Güngör, "Ayaslı'nın iddialarına göre, şirketteki herkes SBK tarafından satın alınıyor ya da tehdit/şantajla kendi lehine konuşmaya zorlanıyor. (ABD'deki soruşturma dosyalarında, Finans Müdürü Zahide Üner'in SBK'nın tarafına geçmediği için tecavüzle tehdit edildiğine dair ifadeleri var.)

Sonrası Hollywood filmi gibi...

Hatırlarsınız, Şubat 2019'da Marmaris'te iki kritik FETÖ'cünün kaçacağı iddiası üzerine Dalaman Havalimanı'nda bir operasyon yapılıyor. Bir anda devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı da dahil her yerde Zahide Üner ve FETÖ'nün emniyet imamı Osman Karakuş'un birlikte yurtdışına kaçacakken yakalandığı haberlerini geçiyor.

Sonra ajansta Karakuş'un yakalanmadığına dair düzeltme yayınlanıyor. Ama ne hikmetse, kimse o detayları sorgulamıyor. Üner bir süre yatıp çıkıyor. Olaydan birkaç ay sonra Emniyet'ten bir dostum da Üner'e FETÖ iddiasıyla yakalandığı dönemde kumpas kurulduğunu anlatıyor. Nasıl ama! Film gibi değil mi?"

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