Sabah yazarı Şebnem Bursalı'yı kastetmediğini ifade eden Fuat Uğur kimi işaret etti: "Burada ortak bir sorumluluk var"

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Sabah yazarı ve aynı zamanda Medya Oscarları ödül törenini düzenleyen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı üzerinden kimi işaret etti?

Fuat Uğur köşesinde Medya Oscarları ödül törenin sponsorları arasına girmek isteğini söylediği iş insanı Murat Kapki'nin FETÖ okullarının genel müdürlerinden biri Ferhat Kapki'nin kardeşi olduğunu yazdı.



Uğur, Murat Kapki'nin Şebnem Bursalı'nın başkanı olduğu Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği'nin Medya Oscarları ödül törenine nasıl sponsor olabildiğini sorarak ödül gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiren Murat Kapki'nin "amacına ulaştığı" savundu.

Şebnem Bursalı ise olayı inkâr ederek hukuki işlem başlatacağını duyurdu. Ancak Uğur'un Şebnem Bursalı'ya imada bulunmadığını belirterek " Uğur "Aslında dediğim gibi olayla ilgili sana imada bulunmadım ama demek sen bu aymazlığı TEK BAŞINA üstleniyorsun. Oysa burada ortak bir sorumluluk var" dedi.

Murat Kapki isminin yer aldığı yeni sponsorlar listesinin "Külliye tarafından onaylandığını" yazan Uğur "Anlaşılan kimse “Bu murat Kapki kimdir, nedir?” diye sorup soruşturma ihtiyacı hissetmemiş. Kapki’nin nasıl son anda sponsorlar arasına kaynak yaptığına dair bilgileri gazeteci ve yazar meslektaşım sevgili Şebnem Bursalı’dan aldım. Ricası üzerine de aracı isimleri yazmadım. Zaten arayan bulur" diye yazdı.

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