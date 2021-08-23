Sabah yazarı Bursalı: Cuntacılar için Erdoğan'ın af yetkisini kullanması, en büyük ceza olacaktır

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, 28 Şubat davası tutuklamalarına ilişkin olarak, " 90 yaşına merdiven dayamış bu cuntacıların hapiste ölmelerini beklemek yerine, devlet merhametini, şahsının yüksek merhametiyle temsil eden Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanması, en büyük ceza olacaktır. Yalanla dolanla hapse attırdıkları, milletvekili bile seçtirmedikleri Erdoğan tarafından affedilmek asıl onların ömür boyu vicdanlarına hapsedilmeleri olacaktır" görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "Bütün bu hukuksuzluğu ve caniliği yapanlar zaten önce milletin vicdanında mahkûm olmuştu ve en büyük cezalardan biri verilmişti. Bu cuntacıların zulmettiği kadroları tek başına sandıkta iktidar yapan milletin vicdanı değil de nedir? Sadece şiir okudu diye hapse attırdıkları Tayyip Erdoğan'ı 20 yıldır yine tek başına iktidarda tutan vicdan da tastamam budur zaten." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı şu ifadeleri kullandı: