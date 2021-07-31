Sabah yazarı Burhanettin Duran: Türkiye de, Avrupa da yeni Afgan krizinden kaçamaz

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Türkiye'ye dayatılan düzensiz göç sorununun ırkçı veya popülist yaklaşımla çözülemeyeceğini belirterek, "Tartışmasını ideolojik hurafelerden arındırmalıyız.

İlk akla geleni, muhalefetin sık söylediği "Şam ile masaya oturursak Suriyelilerin ülkelerine döneceği" hurafesi. Neyse ki bunun sonuç üretmeyeceği artık kamuoyunun malumu. Yeni bir Suriye denkleminde muhaliflerin korunaklı yeri olmadıkça Suriyeliler geriye dönmeyecek." diye yazdı.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok" sözlerinin çarpıtıldığını savunan Duran, "Türkiye'nin farklı renkler içeren İslam anlayışının Taliban'ın sert-selefi anlayışı ile benzer olmadığı açık. Ancak İslamiyet ortak paydasında olmanın Türk askerinin 20 yıldır Afganistan'daki varlığına katkı sağladığı da ortada. Ankara'nın derdi hem Afgan hükümeti hem de Taliban ile görüşerek Kabil Havalimanı'nın güvenliğini temin etmek. Bunun da amacı ABD'nin gidişinin ürettiği jeopolitik boşluğun yönetilmesi.



Afganistan'a komşu ülkelerin güvenlik sorunlarına ek olarak Afgan sığınmacı riski de gündemde.

Türkiye de Avrupa da yeni Afgan krizinden kaçamaz. Yani Erdoğan'ın derdi ne Taliban'a meşruiyet vermek ne de onların din anlayışı ile örtüşmek. Afganistan'da siyasi istikrarın hızlıca temin edilmesi için siyasi bir zemin oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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