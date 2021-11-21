Sabah yazarı Babaoğlu: Özellikle Z kuşağını bir "yeryüzü kıyameti"ne hazırlar gibiler

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "Zihinsel tasavvurlarımızı en temel inançlarımızın ve vahiy geleneklerinin dışına çıkarma çabası arttı. Mesela insan için yer/zemin yeryüzüdür. 'İnsanın evreni'nin merkezi dünyadır. Fakat küreselciler ellerindeki medyayı kullanarak dünyayı 'maneviyat'ından soyutlamak konusunda epeyce yol kat ettiler. Özellikle Z kuşağını bir 'yeryüzü kıyameti'ne hazırlar gibiler..." düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu yazısında, "Geçenlerde küresel elitlerin geçmiştekinden daha farklı bir "uzay, çevre ve global kriz" söylemi oluşturduğunu vurgulamış ve "Esas hedefleri dünyayı herhangi bir gezegen seviyesine indirmek" demiştim. Bazı takipçilerim açmamı istediler. Şöyle... Zihinsel tasavvurlarımızı en temel inançlarımızın ve vahiy geleneklerinin dışına çıkarma çabası arttı. Mesela insan için yer/zemin yeryüzüdür. "İnsanın evreni"nin merkezi dünyadır. Fakat küreselciler ellerindeki medyayı kullanarak dünyayı "maneviyat"ından soyutlamak konusunda epeyce yol kat ettiler. Özellikle Z kuşağını bir "yeryüzü kıyameti"ne hazırlar gibiler... Eh, bütün bunları düşünürken de... İster istemez aklıma Yoss'un bilimkurgu anlatısı geldi. Şimdi söyleyin, haksız mıyım?" ifadesini kullandı.