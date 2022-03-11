Sabah yazarı Ardıç'tan Tansu Çiller'e: "Türkiye'yi biz bitirdik" diyecek, dili varmıyor

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, siyasete dönüş yapacağı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'e ilişkin olarak, "Türkiye'yi biz bitirdik' diyecek, dili varmıyor" düşüncesini dile getirdi.

Ardıç yazısında, "Koalisyonlar darbeden beterdir' demiş. 'Türkiye'yi biz bitirdik' diyecek, dili varmıyor. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı... Sırf kadın olduğu için ona oy veren kadınlar vardı. Çok kültürlü bir profesördür. Yakın tarihimizi çok iyi bilir. 'Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i, 'boğazlanan kaymakam Kemal Bey' sanırdı... Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'nın Yunan ordusu tarafından yakılıp yıkıldığını sanacak kadar da milliyetçiydi... 'Milletime faydalı olmak istiyorum' demiş. Vereceği en büyük fayda anılarını yazması olacaktır. Yazabilirse. Eli kalem tutuyorsa demedim. Gerçekleri yazabilirse." ifadesini kullandı.

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