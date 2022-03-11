Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Tansu Çiller’e: Lütfen evinizde oturun

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'e ilişkin olarak, "Lütfen evinizde oturun" paylaşımını yaptı.

Barış Yarkadaş'ın "Aranızda Tansu Çiller’i özleyen, yolunu gözleyen var mı?" paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kötü yönetici listesinde ilk 3’e kesin girer. 1990’lardaki gençlerin geleceği yandı o dönemde. yüzde 1 zor alır. Not: Tansu hanım yorumumu kişisel algılamayın. Bu benim şahsi fikrim. Sizin döneminizde ülkenin her türlü ekonomik göstergesi çakıldı. Yorumumun sağ veya sol ile alakalı olmadığını da kanıtlayayım. Yine Tansu Çiller gibi sağ kanattan gelen rahmetli Adnan Kahveci ise Tansu Çiller'den ise Tansu Çiller’den fersah fersah ötede ve üstün bir yönetici idi. Tansu hanım lütfen evinizde oturun. Türkiye’nin sizin gibi eskilere değil, yeniye ve vizyona ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

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