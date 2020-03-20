Sabah yazarı Altınok: Travmanın büyüğünü son yirmi yılda yaşadık

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinde kalan çok sayıda insana sıkılmamaları için tavsiyeler verildiğini anımsatarak, "Kısa bir süreliğine bile olsa kendimizle baş başa kalmanın katlanılması gereken bir durum olması hayli garip." düşüncesini dile getirdi. Altınok, "Uslu bir çocuk olup evde oturursak ve sorun çıkartmazsak kafamıza bir elma düşer mi ya da şirinleri mi görürüz, bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Altınok, "Niyetim gazete köşesinde felsefe yapmak değil.

Ama yurttan ve dünyadan Korona manzaralarına baktıkça aynı soruyu düşünmeden edemiyorum... Tarih içerisinde sosyalleşmesi onca zaman alan insan, ne oldu da geçici bir süre bile kendisiyle bir başına kalmaktan bu kadar korkar hale geldi?" görüşünü savundu.

Altınok yazısında şunları kaydetti:

Muhtemelen travmanın büyüğünü son yirmi yılda yaşadık. Bireyselleşmeyi körükleyeceği iddia edilen küreselleşme ve internet devrimi aslında tüm mahremiyetimizi elimizden aldı. Kısa sürede yarattığı teşhirci leş kültür, kendimizle olmanın, derine dalmanın, düşünenin, muhasebe yapmanın bir eğlence değil, sıkıntı verici bir zorunluluk olduğunu dayattı. İnsanın kendi zihninden daha derin, renkli ve eğlenceli bir dünya olabileceğine inanlar da direnmediler.

Ama korkmayın... Siz istemedikçe yalnız kalamazsınız, hatta bazen isteseniz de kalamazsınız.

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