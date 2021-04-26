Sabah yazarı Altınok'tan Fatih Altaylı'ya: Maskenizi niye çıkardınız, tehlike geçti mi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Koronavirüs nedeniyle yayınlara maskeyle çıkan, geçtiğimiz günlerde de Biontech aşısının birinci dozunu yaptıran HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya, "Hayırdır, maskenizi niye çıkardınız Fatih Bey?" diye sordu.

Altınok, yazısında, Altaylı'nın aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Yakın tarihimizde her toplumsal krizde olduğu gibi, pandeminin önde gideni de şüphesiz Fatih Altaylı. Pandemi ve izolasyon tedbirlerinin işleviyle ilgili sorgulayanı aşağılayıp hakaretler eşliğinde yetkililere ihbar eden Altaylı bir ara canlı yayınlara da maskeyle çıkıyordu. Sonra hiç çaktırmadan maskeyi attı. Hayırdır hocam, maskeye artık lüzum yok mu, tehlike geçti mi? O zaman niye her gün vaka sayıları artıyor, öldük, bittik, tam kapanma şart diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz? Ayrıca sizden feyz alıp televizyona maskesiz çıkmayan Hasan Öztürk gibi takipçilerinize ayıp olmuyor mu? Böyle mi örnek olacaksınız başınızı çektiğiniz Korona medyasına?" görüşünü savundu.