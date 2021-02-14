Sabah yazarı Altınok’tan Ahmet Hakan’a: Yoksa yine patronlarını mı karıştırdın?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın spiker Hande Sarıoğlu hakkındaki yazısını eleştirdi. Altınok, "Bak senden kaç yaş büyük olan Ertuğrul Özkök bile konuyu özgürlükler bağlamında yazıyor. Sen neye takılmışsın. Yoksa yine patronlarını mı karıştırdın?" diye sordu.

Altınok, "Konuya geç dahil olan Ahmet Hakan ise dün adını vermeden spiker diye seslendiği Sarıoğlu'na liseli ergenler gibi trip atıyordu" düşüncesini dile getirdi.

Hakan'ın yazısından "Sadece ilk 15 saniyesine tahammül ettim. Kimse kusura bakmasın ama... Ben o videoda... Kafasına göre dans edip hayatın tadını çıkaran bir hercaiden ziyade... Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir story şebeği gördüm." bölümüne köşesinde yer veren Altınok, "Yahu Ahmet, mevzu senin göz zevkin ya da tahammül kapasiten mi? Bak senden kaç yaş büyük olan Ertuğrul Özkök bile konuyu özgürlükler bağlamında yazıyor. Sen neye takılmışsın. Yoksa yine patronlarını mı karıştırdın?" ifadesini kullandı.