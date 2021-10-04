Sabah yazarı Altınok'tan Ahmet Hakan'a gönderme: Muhalefete, tehditkâr üslup, kutuplaşma "iktidara yarar" diyerek akıl verenlerin yanıldığını söylemeliyim

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın dünkü yazısına gönderme yaparak, "Muhalefete, kutuplaşma 'iktidara yarar" diyerek akıl verenlerin yanıldığını söylemeliyim" düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, "Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın programında "Mehter marşıyla gidecekler, İzmir marşıyla geleceğiz" demiş. Ak Parti iktidarına, Atatürk'ün işgalci kastederek söylediği gibi 'Geldikleri gibi giderler' demiş. Üretmediği, söyleyeceğini sanatıyla ifade edemediği için diline vurmuş bu aktörün, taşra siyasetçilerini aratmayan ucuz partizanlığı hakkında eleştiri yapacak değilim. Ne var ki muhalefete, bu tehditkâr üslup, kutuplaşma 'iktidara yarar' diyerek akıl verenlerin yanıldığını söylemeliyim. Evet, bu korku propagandası iktidar taraftarlarını partisi çevresinde daha kenetler. Hükümete yönelik eleştirileri de talileştirir... Gelin görün ki muhalif seçmenin, iktidara karşı bunca yılda elle tutulur bir alternatif ortaya koyamayan partilere, kanaat önderlerine, entelektüellere tahammül etmesinin tek nedeni de bu kutuplaştırıcı, intikamcı nefret dili. Bu vasatlığın sürüp gitmesinin başka bir izahı var mı?" ifadesini kullandı.

Hakan ne demişti?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Müjdat Gezen'in son açıklamalarına değinerek, "Türkiye’de kutuplaşma, muhalefete değil iktidara güç kazandırıyor" değerlendirmesini yapmıştı.

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