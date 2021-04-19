Sabah yazarı Altınok: Saadet Partisi yaptığının garip olduğunun farkında, herhalde Millet İttifakı'ndaki feministlerden çekiniyorlar

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Saadet Partisi İstanbul Teşkilatında kartlar yeniden karılıyor. Yeni görevlendirmeler var. En dikkat çekici atama ise kuşkusuz partinin yeni 'Kadın Kolları Sorumlusu' Hakan Tevfik Erdağ. Herkes gibi ben de 'Partide hiç mi kadın yok' diye sormayacağım. Mutlaka vardır. Ama belli ki Saadet yönetimi kadınların başına bir erkek sorumlu atamanın uygun olacağını düşünmüş. Ve onca kişi arasından bu işi layıkıyla yapacağına kanat getirdiği için de Hakan Beye bu görevi vermiş. Olabilir" dedi.

Altnıok, yazısında, "Kimler neler düşünmüyor ki? Memlekette, bir terör örgütünün yasal uzantısı olan partinin kadın kotasıyla ya da kadın eş başkan uygulamasıyla şirin görüneceğini hesaplayan bir akıl bile var. Burada beni ilgilendiren Saadet Partisi'nin de yaptığı şeyin garip olduğunu fark etmesi ve bir takım makyajlarla durumu kurtarmaya çalışması. Hakan Bey'e 'sorumlu' sıfatının layık görülmesi mesela... Divan'daki diğer yöneticilerin hepsi 'Başkan' diye anılırken ona niçin 'Kadın Kolları Başkanı' denilmiyor?

Sonra... Partinin yeni kadın kolları sorumlusu Hakan Bey'in sosyal medya hesabında yeni görevini 'Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlık Divanı Üyesi' diye duyurması... Herhalde ortağı oldukları Millet İttifakı'ndaki feministlerden çekiniyorlar. Dert etmesinler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın kotasından CHP'ye aldığı eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu'na bir şey dediklerini duydunuz mu? Sahi Mehmet Bey, eski partinizin bu cinsiyetçi tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" ifadesini kullandı.